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Стремоусов рассказал об отражении всех попыток ВСУ пробить линию обороны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Линия фронта в Херсонской области усиливается новыми силами, а все попытки прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбиты. Об этом 23 октября рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

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«На линии разграничения всё стабильно, наши войска стоят на своих рубежах. Передовая уже начинает готовиться к зиме. Фронт стабилизировался. Усиление линии соприкосновения людьми, вооружением и техникой продолжается», — написал он.

Стремоусов также рассказал о том, что отдельные небольшие группы ВСУ пытаются пробить линию обороны российских войск, однако сразу же рассеиваются благодаря огню артиллерии.

Ранее, 23 октября, официальный представитель военного ведомства России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о том, что все атаки ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках, Харьковской и Херсонской областях были отбиты. Кроме того, ВС РФ отразили попытки ВСУ перейти в наступление на купянском направлении и на николаево-криворожском направлении, сообщили в министерстве.

До этого, 21 октября, Стремоусов заявил, что российские войска продолжают держать оборону на херсонском направлении. Чуть позднее местные СМИ сообщили, что над Херсоном, в области Антоновского моста, сработали системы ПВО.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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