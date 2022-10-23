ВС РФ отразили атаки украинских войск в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях

В Минобороны заявили об отражении атак украинских военных в Луганской и Донецкой народных республиках, Харьковской и Херсонской областях. Об этом 23 октября сообщил официальный представитель военного ведомства России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ пытались атаковать позиции Вооруженных сил России в направлении Куземовки (ЛНР), Берестового (ДНР), все атаки были отражены. При этом были уничтожены более 20 военных Украины.

Кроме того, ВС РФ отразили попытки ВСУ перейти в наступление на купянском направлении и на николаево-криворожском направлении.

«На николаево-криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции наших войск в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области. Все атаки российскими войсками отражены. Противник отброшен на исходные позиции», — сказал он.

По данным Конашенкова, в результате уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин.

В Минобороны добавили, что российские авиация и артиллерия поразили за сутки 67 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области, подразделения украинских войск в районах населенных пунктов Новая Каменка, Пятихатки и Новая Калуга Херсонской области, Ямполь, Новоукраинка, Кировск Донецкой Народной Республики и Изюмское Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах», — уточнил Конашенов.

Ранее в этот день заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, сообщил о том, что ситуация на линии фронта регионе остается без изменений, все попытки украинских войск пробить оборону отражены. Кроме того, он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в живой силе и технике.

Ранее, 21 октября, Стремоусов заявил, что российские войска продолжают держать оборону на херсонском направлении. Чуть позднее местные СМИ сообщили, что над Херсоном, в области Антоновского моста, сработали системы ПВО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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