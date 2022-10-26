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Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны под Херсоном
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Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны под Херсоном

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешную попытку прорвать оборону у села Давыдов Брод в Херсонской области. Все позиции удержаны, сообщил в среду, 26 октября, замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«На херсонском направлении в течение суток укронацисты предпринимали отчаянные попытки расширить плацдарм от Давыдова Брода в сторону Ищенки составом до четырех батальонно-тактических групп», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, части ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели отразить все атаки, тем самым удержав позиции.

Ранее в этот день Стремоусов сообщил, что попытки ВСУ прорвать линию обороны на херсонском направлении безуспешны. Также он развеял опасения по поводу сдачи Херсонской области.

Днем ранее Стремоусов заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения на херсонском направлении остается стабильной. По его словам, на николаевском направлении со стороны Посад-Покровского в 32 км от Херсона ВСУ уже потеряли несколько тысяч человек. На криворожском направлении противник также несет большие потери, в том числе среди наемников.

24 октября заместитель губернатора региона отметил, что ВСУ ежедневно теряют на херсонском направлении по 200 человек. Стремоусов также указал на падение морального духа украинских военнослужащих. Кроме того, войска несут большие потери в технике.

В тот же день сообщалось о захвате в плен украинской группы диверсантов на линии фронта. Также в районе реки Ингулец в Херсонской области была отбита попытка украинских войск прорвать линию обороны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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