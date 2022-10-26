Стремоусов назвал безуспешными попытки ВСУ прорвать линию обороны под Херсоном

Попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны на херсонском направлении безуспешны. Об этом в среду, 26 октября, заявил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

«26 октября 2022 года на херсонском направлении всё без изменений. <...> Постоянные контратаки [ВСУ] немногочисленными группами разваливаются и разбиваются», — написал он в своем Telegram-канале.

Днем ранее Стремоусов заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения на херсонском направлении остается стабильной. По его словам, на николаевском направлении со стороны Посад-Покровского в 32 км от Херсона ВСУ уже потеряли несколько тысяч человек. На криворожском направлении противник также несет большие потери, в том числе среди наемников.

24 октября заместитель губернатора региона отметил, что ВСУ ежедневно теряют на херсонском направлении по 200 человек. Стремоусов также указал на падение морального духа украинских военнослужащих. Кроме того, войска несут большие потери в технике.

В тот же день сообщалось о захвате в плен украинской группы диверсантов на линии фронта. Также в районе реки Ингулец в Херсонской области была отбита попытка украинских войск прорвать линию обороны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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