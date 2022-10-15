В энергопалате Африки заявили о желании наращивать сотрудничество с Россией

Энергокризис в Европе стал для Африки уроком, что нужно наращивать сотрудничество с Россией. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил глава Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.

«Для нас он [кризис] стал уроком, что нельзя полагаться на других и нужно позаботиться о себе самим. Нужно наращивать партнерство с друзьями в России, чтобы создать устойчивые цепочки обмена ресурсами. Нам это необходимо, и мы не можем себе позволить игнорировать эту проблему», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Аюк считает, что если Африка продолжит быть зависимой от других стран, это повлияет на нее и негативно скажется на развитии государств континента. Также, по его словам, Россия лучше всех в мире разбирается в нефтепереработке и сокращении углеродного следа, а также в реализации инфраструктурных проектов и инвестициях в энергетику.

Глава Африканской энергетической палаты также отметил, что Франция ревнует Африку к России, считая ее своей собственностью.

«Европейцы и французы всегда считали Африку своей собственностью, рабыней. Но Африка сказала: «Хватит, я развожусь, меня нужно уважать, а без уважения ничего не выйдет», — подчеркнул Аюк.

11 октября председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов заявил, что африканский экспортный рынок сбыта имеет для России отличные перспективы и вскоре может заменить утраченный европейский. По его словам, Россия в течение ближайших 2–3 лет может удвоить свое присутствие на рынке Африки.

Морозов подчеркнул, что Африка ждет российских инвесторов, поскольку у РФ нет колониального прошлого.

24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России с каждой из африканских стран устойчивая тенденция роста товарооборота, а также инвестиционной активности. По словам министра, все страны Африки также приветствуют договоренность об экспорте российского продовольствия и удобрений.

Президент России Владимир Путин 3 июня на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом отметил, что РФ будет развивать отношения с государствами континента.