Эксперты рассказали о борьбе российского бизнеса за Африку с Китаем

Африканский экспортный рынок сбыта имеет для России отличные перспективы и вскоре может заменить утраченный европейский. Россия в течении ближайших 2–3 лет может удвоить свое присутствие на рынке Африки, заявил «Известиям» председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ) Игорь Морозов.

Экспорт России в страны Евросоюза по итогам 2021 года составлял $188,1 млрд, в страны Африки — $14,5 млрд. Несмотря на внушительную разницу, динамика продаж в пользу африканского континента: европейский экспорт падает, а африканский растет на 25% в год (за период 2020-2021 годы), рассказал он.

«Африканские $14,5 млрд лишь на первый взгляд кажутся значительными, на самом деле это только 2% по сравнению с суммарным экспортом других стран. Так, Китай экспортирует на $254,3 млрд (35,5%), США и Франция суммарно занимают долю около 16%. При этом нарастить экспорт до $30 млрд к 2024-2025 году вполне реально», — считает Игорь Морозов.

По его словам, Африка ждет российских инвесторов, поскольку у РФ нет колониального прошлого. Но малый и средний бизнес проигрывают конкуренцию другим странам, так как нет инструментов, помогающих бизнесу РФ чувствовать себя уверенно в тендерах и конкурсах, сказал эксперт.

«Нет поддержки банковских структур, фондов, нужны финансовые гарантии наших банков, а все эти преимущества имеют китайские компании. И эти меры поддержки нужно принимать быстрее, так как конкуренция только усиливается», — отметил Игорь Морозов.

Бурный рост населения в Африке приводит к отставанию местной инфраструктуры: странам нужны новые дороги, тоннели, мосты, порты, обновления автопарков, добавил он.

«Например, Эфиопия меняет весь таксопарк, им нужно до конца года около 100 тыс. легковых машин, ввоз беспошлинный. Это отличая возможность российским компаниям локализовать производство, что позволит увереннее чувствовать в Африке», — заключил он.

Управляющий партнер международной консалтинговой группы Seitenberg (Австрия) Кирилл Лапин считает, что уже в течении пяти лет экспорт в Африку может полностью заменить Европу, так как для российских компаний складываются исключительно благоприятные условия.

Лапин подчеркнул, что важно не делать ошибки, которые уже совершили европейские и китайские компаниями, взявшие изначально в своей работе менторский тон.

«В Африке нет русофобии по причине военных действий на Украине, местные жители большей частью отстраненно относятся к этому конфликту. Поэтому, при реальной помощи государства, у российских компаний есть все условия по успешной конкуренции с китайскими товарами, за счет низкой цены и более высокого качества», — считает эксперт.

Александр Фиранчук, PhD, старший научный сотрудник Центра исследований Международной торговли РАНХиГС полагает, что африканским странам будет проще соглашаться на покупку российских товаров в случае предоставления им скидок по сравнению с другими рынками сбыта, так как репутационные издержки для них ниже.

Он предположил, что в перспективе возможно перенаправить части сырьевого экспорта с рынков Евросоюза в Африку.

«При этом поставки промышленных товаров высокой степени переработки будут испытывать значительную конкуренцию со стороны азиатских поставщиков. Более того, остаются проблемы с логистикой, страхованием грузов, опасениями партнеров относительно вторичных санкций», — сказал Фиранчук.

Также он считает, что в ближайшее время не следует ожидать значительного расширения российского экспорта машин и оборудования или военной техники.

«Структура поставок в Африку скорее всего сместится в сторону продовольствия (зерна) и топлива, которое будет частично перенаправлено с европейских рынков на африканские. Заметное присутствие российских поставщиков химической промышленности, металлов и древесины на рынках Африки указывает на наличие торговых контактов, что означает большие перспективы роста, чем на те группы товаров, где требуется установление новых связей»,— уточнил Фиранчук.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 сентября рассказал, что у России с каждой из африканских стран растет товарооборот. Он подчеркнул, что наблюдается устойчивая тенденция роста инвестиционной активности.

Российский лидер Владимир Путин 3 июня на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом отметил, что РФ будет развивать отношения с государствами континента.