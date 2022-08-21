Дочь философа Дугина погибла при взрыве автомобиля. Главное

Поздно вечером 20 августа в Московской области в районе поселка Большие Вяземы на ходу взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения — дочь известного философа Александра Дугина. Девушка возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором была вместе с отцом.

В результате мощного взрыва Дугина потеряла управление и врезалась в забор. Ударной волной ее выбросило из автомобиля на асфальт. Вероятно, смерть девушки была мгновенной.

Свидетельства очевидцев

Женщина, работающая в цветочном магазине около места происшествия, рассказала, что в момент взрыва автомобиля слышала два хлопка, после чего дым и огонь охватили автомобиль.

Другой очевидец отметил, что взрыв, который прогремел, был исключительно мощным. По словам мужчины, от ударной волны «аж стекла зазвенели». Когда он вышел на улицу, то увидел горящую машину.

Судя по имеющимся в распоряжении «Известий» кадрам, после взрыва автомобиль Дарьи был практически полностью уничтожен. От машины остался один остов.

Сам Дугин одним из первых прибыл на место происшествия. Он ехал следом за дочерью на другой машине и буквально стал свидетелем ее гибели.

Хронология вечера перед гибелью

Удалось восстановить хронологию вечера Дарьи и Александра Дугиных перед трагедией.

Так, в 18:00 субботы Дугин читал лекцию «Традиции и история» на фестивале в деревне Захарово. Его дочь там присутствовала в качестве почетного гостя.

Позже, в 21:25, Дарья села в свой автомобиль и уехала с фестиваля. Следом за ней поехал ее отец.

Машина девушки выехала на Можайское шоссе в 21:35, после чего в районе поселка Большие Вяземы прогремел мощный взрыв.

Версии случившегося

Изначально правоохранители предполагали, что в машине взорвался газовый баллон, однако после первого осмотра версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

Где именно находилось взрывное устройство, пока неизвестно. Предположительно его могли прикрепить к автомобилю на автостоянке фестиваля. Как оказалось, там не было никаких охранных систем или видеокамер.

Целью мог быть сам Дугин

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в беседе с «Известиями» предположил, что взорвавшие автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, возможно, готовили покушение на ее отца. Он пояснил, что Дугин должен был ехать во взорвавшейся машине, однако перед выездом принял решение пересесть в другой автомобиль.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин, виновниками смерти дочери известного философа Александра Дугина назвал «террористов украинского режима». Он допустил, что «террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь».

Примечательно, что на Александра Дугина и его дочь было опубликовано досье на сайте «Миротворец».

Угрозы Дарье Дугиной

Как сообщил друг погибшей Сергей Александров в беседе, девушка признавалась ему, что ей угрожали. В качестве главных врагов Дарьи он назвал «представителей либерального лобби, антироссийского».

Тогда же журналист Константин Придыбайло подчеркнул, что Дарья Дугина, погибшая в результате взрыва автомобиля в Московской области, была «суперпатриотом России».

По мнению члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, к подрыву автомобиля Дарьи, могла привести ее активная деятельность. Он указал на то, что девушка вела собственную борьбу с «укрофашизмом и его англо-саксонскими хозяевами». Он считает, что, вероятно, к ее гибели приложили руку «украинские террористы».

Более радикальной точки зрения придерживается писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский мог лично отдать приказ для убийства в России дочери философа Александра Дугина.

Деятельность Дугина и его дочери

Александр Дугин — советский и российский философ, а также политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное Евразийское движение.

В 2009-2014 годах был и.о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова. С 2016 по 2017 год Дугин работал главным редактором телеканала «Царьград».

С марта 2015 года Дугин находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине.

Дарья — дочь Дугина от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Окончила философский факультет МГУ, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.