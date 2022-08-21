Очевидец подрыва машины дочери Дугина рассказал о трагедии

Очевидец взрыва автомобиля, в котором находилась дочь философа Александра Дугина Дарья, рассказал о деталях трагедии.

По словам мужчины, взрыв, который прогремел, был исключительно мощным.

«Телевизор смотрел, а там взрыв — и все. За окном произошел взрыв, аж стекла зазвенели. Когда вышел на улицу, увидел горящую машину», — рассказал мужчина.

Взрыв автомобиля Land Cruiser Prado в районе поселка Большие Вяземы произошел в ночь на 21 августа. За рулем была Дарья Дугина 1992 года рождения, которая является музыкантом и политическим обозревателем Международного евразийского движения. Девушка скончалась на месте.

Сам Дугин вскоре прибыл на место взрыва.

Первоначальной версией произошедшего был взрыв газового баллона в машине. Однако позже правоохранители пришли к выводу, что в автомобиле могло сработать самодельное взрывное устройство.

Организатор фестиваля «Традиция», худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков, ранее рассказал, что Дугин до этого приехал на фестиваль на автомобиле своей дочери.

Музыкант Петр Лундстрем также подтвердил, что на фестивале девушка была вместе со своим отцом. Он при этом полагает, что взорвавшие автомобиль могли готовить покушение на философа Дугина. По его словам, мужчина должен был ехать во взорвавшейся машине, однако в последний момент пересел в другой автомобиль.

Кроме того, он назвал случившееся попыткой развязать террористическую войну на территории России.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Дарьи Дугиной. Он обвинил в случившемся «террористов украинского режима», которые, по его мнению, пытались ликвидировать Александра Дугина.

Также стало известно, что досье на Дугина и его дочь было размещено на «Миротворце».