Дугин приезжал на фестиваль «Традиция» с дочерью на ее машине

Философ Александр Дугин приехал на фестиваль «Традиция» на автомобиле своей дочери. Об этом в воскресенье, 21 августа, «Известиям» рассказал организатор фестиваля, худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

По его словам, ничего странного в поведении Дарьи Дугиной он не заметил.

«И, собственно, ее отец выступал, они приехали вместе. Я думаю, что здесь действительно, несчастный случай. Будем ждать следствия, Даша — позитивный, веселый человек», — поделился Бояков.

В ночь на воскресенье в Московской области неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения. Информацию подтвердил музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем.

Инцидент произошел в районе поселка Большие Вяземы. Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Сам Дугин уже прибыл на место происшествия.