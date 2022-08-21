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Появились кадры сгоревшей после взрыва машины дочери Дугина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сгоревший после взрыва автомобиль дочери философа Александра Дугина Дарьи практически полностью уничтожен.

В распоряжении «Известий» появилось видео, на котором заметно, что от машины остался один остов.

Также, судя по кадрам, в настоящее время на месте происшествия продолжают работать полицейские.

Ранее сообщалось, что следователи изучают автомобиль погибшей Дарьи Дугиной и ищут место закладки взрывчатки. К расследованию подключились сотрудники Следственного комитета (СК) РФ.

Как сообщил друг погибшей Сергей Александров в беседе с «Известиями», девушка признавалась ему, что ей угрожали.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования и обвинил в смерти дочери известного философа Александра Дугина «террористов украинского режима». Кроме того, стало известно, что на Александра Дугина было опубликовано досье на сайте «Миротворец».

В ночь на воскресенье в Московской области в районе поселка Большие Вяземы неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения.

Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Сам Дугин одним из первых прибыл на место происшествия. Он ехал следом за дочерь и буквально стал свидетелем ее гибели.

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