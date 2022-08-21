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Следователи начали поиск места закладки взрывчатки в машину Дугиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи изучают автомобиль погибшей в результате взрыва дочери философа Александра Дугина Дарьи и ищут место закладки взрывчатки.

На кадрах видно, что к расследованию подключились сотрудники Следственного комитета (СК) РФ.

Отмечается, что следователи осматривают автомобиль, чтобы выявить место, где могло быть закреплено взрывное устройство.

Ранее в этот день друг Дугиной Сергей Александров заявил, что девушке поступали угрозы.

Тогда же музыкант Аким Апачев в беседе с «Известиями» счел подрыв автомобиля, за рулем которого находилась дочь известного философа Александра Дугина, диверсией.

До этого член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что к подрыву автомобиля Дугиной, вероятно, приложили руку «украинские террористы». Он указал на то, что девушка вела собственную борьбу с «укрофашизмом и его англо-саксонскими хозяевами».

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования и обвинил в смерти дочери известного философа Александра Дугина «террористов украинского режима». Он добавил, что, пытаясь ликвидировать Дугина, они взорвали его дочь.

Кроме того, выяснилось, что на Александра Дугина и его дочь было опубликовано досье на сайте «Миротворец».

В ночь на воскресенье в Московской области в районе поселка Большие Вяземы неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения.

Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Сам Дугин одним из первых прибыл на место происшествия, его машина следовала за автомобилем дочери.

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