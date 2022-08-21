Очевидцы рассказали о «двух хлопках» при взрыве машины дочери Дугина

Очевидцы гибели дочери философа Александра Дугина Дарьи, рассказали в воскресенье, 21 августа, что в момент взрыва автомобиля слышали два хлопка.

По их словам, после хлопков дым и огонь охватили автомобиль.

Как рассказала женщина, которая находилась на месте происшествия, она сразу же позвонила пожарным, но те сказали, что вызов на место трагедии им уже поступил.

Еще один очевидец поделился, что на дороге возле взорвавшейся машины лежала мертвая женщина.

В ночь на воскресенье в Московской области в районе поселка Большие Вяземы неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения.

Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Сам Дугин одним из первых прибыл на место происшествия.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования и обвинил в смерти дочери известного философа Александра Дугина «террористов украинского режима». Он добавил, что, пытаясь ликвидировать Дугина, они взорвали его дочь.

Музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем назвал подрыв автомобиля с дочерью философа Александра Дугина попыткой развязать террористическую войну на территории России.

Он также подчеркнул, что Дугин изначально должен был ехать на взорванной машине, однако пересел в последний момент в другой автомобиль и ехал следом.