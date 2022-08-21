Дарья Дугина, погибшая в результате взрыва автомобиля в Московской области, была «суперпатриотом России». Об этом в воскресенье, 21 августа, заявил журналист Константин Придыбайло.

«Дарья была суперпатриотом. Причем не неуправляемым ура-патриотом, а она была патриотом души», — сказал он в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что к подрыву автомобиля дочери философа Александра Дугина Дарьи, вероятно, приложили руку «украинские террористы». Он указал на то, что девушка вела собственную борьбу с «укрофашизмом и его англо-саксонскими хозяевами».

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования и обвинил в смерти дочери известного философа Александра Дугина «террористов украинского режима». Он добавил, что, пытаясь ликвидировать Дугина, они взорвали его дочь.

Кроме того, стало известно, что на Александра Дугина и его дочь было опубликовано досье на сайте «Миротворец».

В ночь на воскресенье в Московской области в районе поселка Большие Вяземы неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения.

Находившаяся за рулем девушка скончалась на месте. Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Сам Дугин одним из первых прибыл на место происшествия. Изначально он должен был ехать на взорванной машине, однако пересел в последний момент в другой автомобиль и ехал следом.

РЕН ТВ восстановил хронологию вечера Дарьи перед гибелью.