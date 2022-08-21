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Прилепин обвинил Зеленского в гибели дочери Дугина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент Украины Владимир Зеленский мог отдать приказ для убийства в России дочери философа Александра Дугина Дарьи. Соответствующее заявление 21 августа сделал писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин.

«Вы просто поймите: они так делают. Они давно перешли этот рубеж и вот так делают. Вот этот кумир из комедии, невыспавшийся человек в маечке — он дает добро на такие действия. И потом проникновенно трясет руки партнерам и послам добра», — написал он в своем Telegram-канале.

На Западе такие методы давно легализованы, считает Прилепин.

«Приехали, сидели и ждали, чтобы убить. Они так делают. Все эти лукавые праведники — приучили киевскую власть, всю их элиту, весь их многомиллионный актив к мысли, что они — слабые, они ж дети, им всё можно, их же обижают», — отметил писатель.

Как ранее рассказал друг погибшей Дарьи Дугиной, ей поступали угрозы.

В этот же день журналист Константин Придыбайло заявил, что Дарья Дугина, погибшая в результате взрыва автомобиля в Московской области, была «суперпатриотом России».

По мнению члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, к подрыву автомобиля дочери философа Александра Дугина Дарьи, вероятно, приложили руку «украинские террористы». Он указал на то, что девушка вела собственную борьбу с «укрофашизмом и его англо-саксонскими хозяевами».

Также стало известно, что на Александра Дугина и его дочь было опубликовано досье на сайте «Миротворец».

В ночь на воскресенье в Московской области в районе поселка Большие Вяземы неизвестные подорвали автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина 1992 года рождения. Девушка скончалась на месте.

Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой в инциденте.

На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Сам Дугин одним из первых прибыл на место происшествия. Изначально он должен был ехать на взорванной машине, однако пересел в последний момент в другой автомобиль и ехал следом.

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