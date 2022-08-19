В Германии сочли необходимым начать газовые переговоры с РФ

Высокопоставленные политики правящих партий Германии пришли к выводу о необходимости проведения газовых переговоров с Россией. Об этом сообщил 19 августа глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст.

«С моей позицией теперь согласны и высшие политики правящих партий. Разумно вести переговоры с Россией, чтобы обеспечить поставки нашего газа. Это эффективно снизило бы цены и предотвратило бы последствия наших собственных санкций», — написал депутат в Twitter.

Ранее в пятницу заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) на фоне непростой ситуации с энергоснабжением в стране. Он отметил, что ФРГ нужно скорее запустить газопровод, чтобы заполнить хранилища на зиму. Политик считает, что у страны нет веских причин этого не делать.

17 августа агентство Bloomberg сообщило, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. По информации агентства, при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

12 августа министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

При этом 8 августа немецкое правительство исключило запуск СП-2. Официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт заверил, что Германия будет добиваться сокращения поставок газа из России и принимает для этого необходимые меры.

Поставки газа упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.