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В Bloomberg рассказали об оставшихся запасах газа в хранилищах ФРГ

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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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В случае, если Россия полностью прекратит поставки газа в Германию, стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. При таком исходе запасов хватит только на три месяца, предположили 17 августа журналисты агентства Bloomberg.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллер заявил, что быстрое пополнение запасов не является гарантом того, что «можно расслабиться», так как показателя в 95% от общего объема удастся достичь в трех из четырех хранилищах.

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«Я не могу обещать вам, что все складские помещения в Германии будут заполнены на 95% в ноябре даже при хороших условиях спроса и предложения», — пояснял Мюллер.

Сейчас хранилища заполнены на 77%, что означает опережение плана на две недели.

При этом Мюллер не делает прогнозов относительно срока, на который хватит запасов. Прогноз в три месяца делает само агентство Bloomberg на основе анализа данных.

В настоящий момент Россия поставляет по «Северному потоку» только 20% сжиженного природного газа от полной мощности.

14 августа издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что Германии не удалось договориться с Катаром о поставках газа в рамках снижения энергозависимости от России. Вместо этого катарская сторона предпочла сотрудничество с Италией.

9 августа Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

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