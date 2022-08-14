DWN назвало провальной попытку ФРГ заменить российский газ на катарский

Германии не удалось договориться с Катаром о поставках газа в рамках снижения энергозависимости от России, вместо этого катарская сторона предпочла сотрудничество с Италией. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) в пятницу, 12 августа, со ссылкой на данные по поставкам ресурса итальянской Eni.

По информации издания, представители двух стран — министр экономики и проблем климата Роберт Хабек и эмир Катара — не смогли заключить контракты на поставку газа, несмотря на мартовские переговоры по данной проблеме.

Так, Хабек пожаловался на прошлой неделе, что Катар не хочет «делать хорошее предложение». Речь идет о том, что страны так и не пришли к согласованию по объему поставок и немецике терминалы пустуют, несмотря на то, что удалось договориться о долгосрочном энергетическом партнерстве.

Однако у Италии получилось договориться с Катаром на поставку газа.

«После заключения новых газовых контрактов с нашими партнерами в Алжире, Конго и Египте в начале этого года, в июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ», — приводятся слова генерального директора итальянской компании Eni Клаудио Дескальци.

23 июня стало известно, что Катар потребовал от Европы подписать долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ). В свою очередь, страны ЕС хотят, чтобы контракты были краткосрочными. Это позволит региону добиваться своих целей по сокращению выбросов.

Ранее, 9 августа, Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) отметило, что прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» составляет около 20% от максимальной мощности. Агентство сообщило, что общий уровень заполнения газохранилищ в Германии достигает 72,64%, а энергобезопасность Германии гарантирована, однако добавило, что ситуация напряженная и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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