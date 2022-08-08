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Правительство ФРГ исключило запуск трубопровода «Северный поток – 2»
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Правительство ФРГ исключило запуск трубопровода «Северный поток – 2»

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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Reinhardt
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Немецкое правительство исключает запуск трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2) для урегулирования ситуации с нехваткой газа в стране. Об этом 8 августа заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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«Я говорю: да, оно (правительство ФРГ. — Ред.) исключает это. <…> Ясно, что нас ждут сложные месяцы, что сокращение поставок газа из России в Германию для всех нас является вызовом», — сказал он на брифинге.

Хебештрайт добавил, что правительство ФРГ приняло ряд мер для улучшения ситуации, в том числе по строительству терминалов для приема СПГ.

3 августа экс-канцлер Германии Герхард Шредер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, немецкий политик в ходе переговоров поинтересовался, можно ли задействовать гипотетически СП-2 для поставок газа в Европу в нынешней ситуации. На что Путин ответил, что технологически это возможно, пишет «Москва24».

Тогда же лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла также призвал начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку . По словам политика, запуск газопровода позволил бы избежать энергетического кризиса, который способен спровоцировать народные волнения в стране. Помимо этого он призвал Берлин отказаться от «бессмысленной санкционной политики» против России, чтобы избежать энергетической катастрофы.

Однако действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею использования СП-2 для обеспечения газом Европейского союза.

Вместе с тем поставки газа по «Северному потоку – 1» снизились из-за проблем с возвращением турбины, которые возникли в результате антироссийских санкций. «Газпром» не мог вернуть турбины с техобслуживания из Канады. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона пошла навстречу и вернула оборудование, однако до сих пор оно не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в РФ.

В июле Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционной энергией, сделав ставку на альтернативные источники. Это привело к плачевным результатам — цены на энергоносители поползли вверх. При этом Запад перекладывает ответственность на «Газпром» за проблемы с энергетикой в Европе.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был введен эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.

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