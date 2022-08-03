Шольц отверг идею использования «Северного потока -2» для поставок газа в Европу

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею использования газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) для обеспечения газом Европейского союза. Об этом в среду, 3 августа, он заявил журналистам при посещении производственной площадки компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.

«Есть достаточно мощности у «Северного потока – 1». Недостатка нет», — сказал Шольц, отвечая на вопрос о том, насколько реалистичен сценарий запуска трубопровода «Северный поток – 2».

Он напомнил, что процесс сертификации «Северного потока – 2» был прекращен, добавив, что в настоящее время существуют другие мощности для поставок голубого топлива в Европу.

В этот же день бывший федеральный канцлер страны Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern заявил о необходимости запуска «Северного потока – 2».Он отметил, что непростую ситуацию с энергоснабжением Германии можно решить, лишь запустив СП-2.

Ранее в среду начать поставки газа из России в Германию по «Северному потоку – 2» призвал лидер партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Тино Хрупалла. По словам политика, запуск газопровода позволил бы избежать энергетического кризиса, который способен спровоцировать народные волнения в стране. Также он призвал Берлин отказаться от «бессмысленной санкционной политики» против России, чтобы избежать энергетической катастрофы.

В это же время ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что экономия, к которой прибегают страны ЕС для того, чтобы постараться миновать энергокризис, может скоро вызвать вопросы у жителей этих стран, поскольку они привыкли к комфортным условиям.

20 июля президент РФ Владимир Путин сказал, что Европа пренебрегла традиционной энергией, сделав ставку на альтернативные источники. Это привело к плачевным результатам — цены на энергоносители поползли вверх. При этом Запад перекладывает ответственность на «Газпром» за проблемы с энергетикой в Европе.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был введен эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.