Путин рассказал Шредеру о причинах энергетического кризиса в ЕС

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер был в Москве, встретился с президентом России Владимиром Путиным и попросил его объяснить видение ситуации по поставкам газа. Об этом 3 августа сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Шредер обеспокоен реальным положением дел и энергокризисом в Европе.

Песков отметил, что ранее российская сторона поставляла по нескольким направлениям европейским потребителям 167 млн куб. м топлива в сутки, в то время как сейчас — около 30 млн. Он напомнил о введенных санкциях и ситуации с турбинами для газопровода «Северный поток».

Как уточнил пресс-секретарь президента, российский лидер рассказал Шредеру, какие документы, связанные с оборудованием, не получили в РФ.

«Siemens подвели проект под британской право и юрисдикцию, даже сервисное обслуживание по контрактам осуществляется не центральным офисом германской компании, а британской «дочкой» по британскому праву. И «Газпром» как поставщик, как собственник этой турбины, обязан получить документы, что это не санкционный товар, и документы о техническом состоянии», — сказал он.

Песков подчеркнул, что пока российская компания не получила эти документы.

Представитель Кремля также отметил, что бывший канцлер спрашивал у Путина, можно ли задействовать, гипотетически, «Северный поток – 2» (СП-2) для поставок газа в Европу в нынешней ситуации.

«Путин сказал, что технологически это возможно, была проделана огромная работа и технологически механизм готов к моментальном использованию», — уточнил Песков.

При этом он добавил, что даже если запустить «Северный поток – 2» сейчас, то прокачать топлива по нему получится до конца года только половину от изначально зарезервированного объема.

Ранее в этот день экс-канцлер ФРГ в интервью изданию Stern выразил мнение, что непростую ситуацию с энергоснабжением Германии можно решить, запустив газопровод СП-2. В то же время действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею использования газопровода СП-2 для обеспечения газом Европейского союза.

Поставки газа по «Северному потоку» снизились из-за проблем с возвращением турбины, которые возникли в результате антироссийских санкций. «Газпром» не мог вернуть турбины с техобслуживания из Канады. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона пошла навстречу и вернула оборудование, однако до сих пор оно не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в РФ.