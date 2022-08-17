Компания Siemens уже направила письменные подтверждения того, что санкции ЕС не касаются турбины для «Северного потока», и о новых гарантиях речи не идет . Об этом «Известиям» заявили в компании, отметив, что турбина по-прежнему готова для отправки в РФ. В России, однако, требуют письменных заверений того, что санкции Канады, ЕС и Великобритании не помешают работе двигателя на территории РФ, а также ремонту других турбин проекта. Пока же «Газпрому» приходится учитывать риски, связанные с рестрикциями других стран, так как вопреки действующему контракту турбину отправили в Германию, а не в Россию, сообщили «Известиям» в компании . Опрошенные эксперты считают, что, несмотря на неординарность ситуации, соответствующие гарантии могли бы быть сформулированы.

Вот она

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц произнес уже ставшую крылатой фразу: «Возьмите ее, вот она!» Глава правительства объяснил, что турбина Siemens Energy для компрессорной станции «Северного потока» (СП) находится в Германии и готова к транспортировке в РФ. Как стало известно, после технического обслуживания в канадской Industrial Turbine Company Limited (это единственный цех Siemens, который может обеспечить ремонт турбин для СП) и долгого процесса разбирательства с санкциями Оттавы против Москвы она оказалась в немецком городе Мюльхайм-на-Руре .

Напомним, в середине июня из-за затяжного процесса по возвращению турбины из Канады «Газпром» начал снижать мощности трубопровода в Германию . После этого Берлин вступил в переговоры с Оттавой по поводу поставки газовых турбин Siemens. В результате исключения все-таки были сделаны, и 17 июля Канада отправила отремонтированную газовую турбину в ФРГ. Siemens в свою очередь передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады на вывоз оборудования . Однако такое развитие событий не удовлетворило российскую сторону.

Как заявили «Известиям» в Управлении информации ПАО «Газпром», несогласованная с ними поставка двигателя в Германию привела к необходимости учитывать риски , связанные с санкциями других стран, включая страны ЕС.

— Siemens предлагает вернуть двигатель в Россию на условиях, которые не соответствуют действующему контракту и без учета применимых санкций ЕС, Канады и Великобритании, — добавили в компании.

Полученные от Siemens документы не развеяли сомнений «Газпрома». «Остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая»», — объяснили в компании в конце июля, отметив, что запросили у Siemens разъясняющие документы.

Заберите — распишитесь Олаф Шольц рядом с отремонтированной турбиной для трубопровода «Северный поток» Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Thissen

Отметим, контракт на ремонт двигателей в Канаде заключен с британской Industrial Turbine Company Limited (входит в группу компаний Siemens Energy). Поскольку Великобритания вводила рестрикции против РФ и непосредственно «Газпрома», в Москве не видят гарантий того, что Лондон не применит к турбине санкции .

В Siemens в свою очередь все это время отрицают наличие каких-либо ограничительных мер против турбин СП. Подтверждения этим словами звучали и из уст Еврокомиссии. « Наши санкции никак не ограничивают газовую сферу, включая поставки оборудования и технологий . Поэтому они не влияют на отправку турбины в Россию, все остальное — это просто предлоги, чтобы ограничивать поставки газа в ЕС», — заявлял представитель ЕК Эрик Мамер.

На фоне этого спора мощность СП продолжала падать по мере остановки «Газпромом» других турбин проекта из-за необходимого ремонта. Таким образом, на сегодня из шести турбин Siemens на газоперекачивающей станции «Портовая» работает только одна . Как следствие, прокачка газа по трубопроводу сократилась до одной пятой от его мощности.

Напомним, власти Канады еще 14 июля ввели очередные санкции в том числе в отношении нефтегазового сектора экономики РФ . Согласно документу, гражданам Канады в пределах страны или вне их запрещено предоставлять России услуги, связанные с производством трубопроводов. 8 июня Оттава ввела запрет на оказание других 28 услуг, важных также для работы нефтяной и газовой отраслей .

Заберите — распишитесь Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Thissen

27 июля Siemens Energy предоставила прессе разъяснения о том, что «плановое техническое обслуживание и в будущем может проводиться без проблем ». В компании отметили, что «действующее в настоящее время разрешение канадского правительства предусматривает дальнейшее обслуживание турбин компанией Siemens Energy в Монреале с последующим введением их в эксплуатацию». Правительство Канады публично комментировало лишь передачу турбины Германии. Премьер Джастин Трюдо заявил 20 июля, что это решение было «сложным, но верным».

3 августа в «Газпроме» вновь подчеркнули, что «санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной ».

Как заявили «Известиям» в Siemens Energy, о предоставлении новых гарантий речи не идет.

— Санкции ЕС на турбину не распространятся, письменные подтверждения тому уже были направлены, но каждый день обнаруживается очередная причина, почему турбину якобы не могут принять, — заявили «Известиям» пресс-секретарь Siemens Energy Тим Проль-Герве.

Он также отметил в беседе с «Известиями», что о «турбине уже сказано все, что нужно сказать». «Она готова к эксплуатации и может быть немедленно транспортирована. Если оператор действительно хочет получить турбину, он ее получит», — добавили в компании.

Какие гарантии

Первый зампред комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских заявил «Известиям», что предоставленных объяснений Siemens недостаточно, чтобы турбина смогла беспрепятственно работать на территории России после транспортировки .

— Siemens Energy не может дать гарантии за канадский Industrial Turbine Company Limited . «Газпром» просит необходимые документы, которые дают гарантии того, что турбины будут ремонтироваться. Канада не снимает санкции с этой турбины и в любой момент после ее гипотетического возращения в РФ может потребовать, чтобы работа была приостановлена. В таком случае Siemens будет вынуждена выполнить эти требования , — отметил депутат.

Он подчеркнул, что требование «Газпрома» получить бумагу на право работать этой турбине на территории РФ не только от Siemens, но и от властей Канады и ФРГ совершенно логичное в этой ситуации.

В министерстве экономики и защиты климата ФРГ (BMWK) «Известиям» не предоставили комментарий.

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Как заявил «Известиям» директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, при «наличии политической воли» препятствий для выпуска соответствующего документа со стороны органов, отвечающих за применение санкций, нет.

— Это достаточно рутинный процесс. Так как санкционные пакеты всегда достаточно расплывчатые и позволяют разные трактовки, компании регулярно запрашивают разъяснения . Здесь ситуация более сложная, так как вопрос обслуживания турбин оказался на стыке сразу трех юрисдикций, а решение Канады отдать турбину через Германию в нарушение существующих контрактов создало дополнительную путаницу . Но главная проблема все же в дефиците политической воли, — добавил эксперт.

По его словам, во-первых, необходимы четкие разъяснения со стороны регуляторов о выводе этого оборудования из-под санкций. Во-вторых, контрактная база по обслуживанию должна быть сформирована с учетом новых реалий, а именно невозможности отправлять турбины на обслуживание напрямую из России в Канаду и получать их обратно.

Член экспертного совета, руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев напомнил также, что разрешение, предоставленное канадскими властями, не учитывает условий действующего контракта и выдано в адрес компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у «Газпрома» нет контрактных отношений.

— Прецедента, который можно было бы использовать в этой ситуации, в истории международной торговли найти не удалось. Поэтому власти европейских стран находятся в затруднении , не понимая, какой документ мог бы снять все сомнения. С другой стороны, неординарные условия требуют неординарных действий, — добавил эксперт.

По его словам, власти ЕС и Великобритании с одной стороны и «Газпром» с другой могли бы пойти на взаимные уступки, чтобы не допустить затягивания истории с ремонтом двигателей, последовательный выход из строя которых уже вынудил сократить прокачку по СП в пять раз. Пока, по мнению Дмитрия Коптева, ситуация выглядит так, что не исключена и полная остановка «Северного потока» .

Тем временем Германия уже заявляет о готовности полностью отказаться от российских энергоносителей. 12 августа Олаф Шольц заявил, что к середине 2023 года в ФРГ будет достаточно инфраструктуры, чтобы обеспечить газом страну из источников, альтернативных российским, пусть и по более высоким ценам. К слову, 16 августа впервые с начала марта цена газа в Европе превысила $2600 за 1 тыс. куб. м .