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Турбина для «Северного потока» всё еще находится в Германии
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Турбина для «Северного потока» всё еще находится в Германии

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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Thissen
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Турбина Siemens Energy для газопровода «Северный поток» готова к эксплуатации, однако она всё еще находится в Германии, сообщило 17 августа агентство DPA со ссылкой на представителя компании.

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Отмечается, что турбина опломбирована. В случае согласования всех вопросов ее предполагается перевозить автомобильным транспортом.

Ранее в среду в пресс-службе Siemens Energy также подтвердили «Известиям», что турбина готова к эксплуатации и может быть немедленно транспортирована. Известно, что агрегат находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.

11 августа ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, почему для «Газпрома» так важно получить письменные гарантии при поставке турбины Siemens о том, что она не подпадает под санкции.

Аналитик указал, что для российской стороны важно быть уверенными в том, что когда турбина будет поставлена на «Северный поток», то к ней и к «Газпрому» никаких претензий не будет. По его словам, на сегодняшний день турбина как минимум продолжает подпадать под канадские санкции.

4 августа в «Газпроме» заявили, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.

3 августа канцлер Германии Олаф Шольц, лично осмотревший турбину, заявил, что не видит препятствий для ее отправки в Россию. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер также отметил, что для перевозки турбины не требуется дополнительных документов, так как она не является частью санкционного режима.

В середине июня «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих газопровод. Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые Германия не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную турбину. Оттава пошла навстречу и отправила ее Берлину. После этого турбину уже из Германии должны были отправить в Россию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал 25 июля, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам.

Песков также отметил, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы, в частности ФРГ.

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