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Аналитик объяснил важность письменных гарантий для РФ по поставке турбины Siemens

Аналитик Юшков: РФ должна быть уверена в том, что после поставки турбины на «Северный поток» к ней претензий не будет
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Thissen
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Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал 11 августа о том, почему для «Газпрома» так важно получить письменные гарантии при поставке турбины Siemens для «Северного потока», что она не попадает под санкции.

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«Проблема в том, что они письменные гарантии «Газпрому» не готовы предоставить. «Газпром» требует письменные гарантии от ЕС (одной стороны), Великобритании (потому что дочка Siemens, которая занимается обслуживанием турбины, там зарегистрирована), канадцы тоже должны написать, что она не попадает под санкционный режим», — заявил Юшков в беседе с RT.

Аналитик указал, что для российской стороны важно быть уверенными в том, что когда турбина будет поставлена на «Северный поток», то к ней и к «Газпрому» никаких претензий не будет. По его словам, на сегодняшний день турбина как минимум продолжает подпадать под канадские санкции.

«Канада дала исключение из-под санкций для следующих пяти турбин, которые поступят ей на ремонт, а вот эту, первую, она отправила в Германию и просто сказала: «Я закрываю глаза на то, куда она дальше попадет». Они постоянно говорят всё устно — это всё разрешено», — рассказал Юшков.

4 августа в «Газпроме» заявили, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.

За день до этого гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что условия для поставки турбины для газопровода «Северный поток» выполнены, однако при этом он указал на отсутствие документов от российской стороны.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц, лично осмотревший турбину, заявил, что не видит препятствий для ее отправки в Россию. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер также отметил, что для перевозки турбины не требуется дополнительных документов, так как она не является частью санкционного режима.

В середине июня «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих газопровод. Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами.

Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную турбину.

Оттава пошла навстречу и отправила их в Германию. После этого турбину уже из Германии должны были отправить в Россию, однако сделать этого сразу не удалось. 27 июля правительство ФРГ заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал 25 июля, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам.

Песков также отметил, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы и, в частности, ФРГ.

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