Siemens подтвердил отсутствие препятствий для транспортировки турбины для СП

Турбина готова к эксплуатации и может быть немедленно транспортирована. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе Siemens Energy, отметив, что это уже было неоднократно сказано.

«Если оператор действительно хочет получить турбину, он ее получит. Санкции ЕС на турбину не распространятся, письменные подтверждения тому уже были направлены, но каждый день обнаруживается очередная причина, почему турбину якобы не могут принять», — заявили «Известиям» пресс-секретарь компании Тим Проль-Герве.

Напомним, после технического обслуживания в канадской Industrial Turbine Company Limited (это единственный цех Siemens, который может обеспечить ремонт турбин для СП) и долгого процесса разбирательства с санкциями Оттавы против Москвы она оказалась в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.

Как заявил «Газпром», согласно контракту, отремонтированный элемент должен был направиться непосредственно в Россию. Так как маршрут транспортировки из Канады был изменен, этот актив оказался под риском новых санкций. Сомнения «Газпрома» не развеяли полученные от Siemens документы.

В России требуют письменных заверений того, что санкции Канады, ЕС и Великобритании не помешают работе двигателя на территории РФ, а также ремонту других турбин проекта.

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