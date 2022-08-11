В МИДе отреагировали на решение Латвии признать РФ спонсором терроризма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 11 августа, отреагировала на решение сейма Латвии признать Россию государством — спонсором терроризма. Она заявила, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет.

«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Утром в четверг сейм Латвии заявил о якобы целенаправленных военных атаках России на гражданское население Украины и публичное пространство. Действия России признали терроризмом, а Россию — государством, поддерживающим терроризм. Депутаты также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

Депутат Государственной думы Олег Морозов, комментируя решение парламента Латвии, заявил, что Москве необходимо принять самые жесткие экономические и дипломатические меры в ответ на хамское поведение латвийских парламентариев.

По мнению Морозова, именно Латвия поддерживает международный терроризм. Также депутат напомнил, что Латвия признала террористический косовский режим, входила в число стран, выступающих за военное вмешательство в Сирии.

9 августа депутаты национал-консервативного объединения партий «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» предложили запретить продление вида на жительство гражданам России и Белоруссии, а также ограничить выдачу постоянных видов на жительство. 5 августа в Twitter-аккаунте дипмиссии Латвии появилась информация, что страна приостановила выдачу виз российским гражданам.

28 июля газета Politico рассказала, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект, по которому Вашингтон может объявить Россию «спонсором терроризма».

21 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно. Подобного рода решения ухудшат двусторонние отношения стран.