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Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма. Об этом 11 августа сообщается на сайте парламента.

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«Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданское население Украины и публичное пространство, в котором насилие России в отношении мирных жителей признано терроризмом, а Россия — государством, поддерживающим терроризм», — заявили в пресс-службе.

Депутаты также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии.

«В течение многих лет Россия поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами — прямо и косвенно — как крупнейший поставщик оружия режиму Башара Асада в Сирии и как силовик в таких случаях, как отравление семьи Скрипалей или сбитый самолет МН-17», — заявил председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс.

9 августа депутаты национал-консервативного объединения партий «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» предложили запретить продление вида на жительство гражданам России и Белоруссии, а также ограничить выдачу постоянных видов на жительство.

5 августа в Twitter-аккаунте дипмиссии Латвии появилась информация, что страна приостановила выдачу виз российским гражданам. Однако 9 августа посольство России в Латвии заявило, что не получало официального уведомления от Риги о прекращении выдачи виз.

28 июля газета Politico рассказала, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект, по которому Вашингтон может объявить Россию «спонсором терроризма».

Отмечается, что инициатива конгрессменов идет вразрез с более ранними заявлениями конгресса США, согласно которым решение должен принять Госдеп. С помощью законопроекта, отмечает Politico, конгрессмены хотят надавить на Госдепартамент и президента США Джо Байдена в случае, если их решение по внесению России в американский список «спонсоров терроризма» не удовлетворит представителей.

27 июля сенат США принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию страной — спонсором терроризма. Поводом для соответствующего решения называют события в Грузии, Чечне, Сирии, Донбассе и на Украине. Сама резолюция была внесена на рассмотрение еще 9 мая.

27 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдеп США рассматривает вопрос объявления РФ страной, которая якобы «спонсирует терроризм». По словам дипломата, ведомство изучает вопрос соответствия данного решения критериям, ранее объявленным конгрессом США.

До этого, 21 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что последствия возможного признания конгрессом США России спонсором терроризма оцениваются негативно. Подобного рода решения только ухудшают двусторонние отношения стран.

Украинский президент Владимир Зеленский 15 апреля попросил главу Белого дома Джо Байдена добавить Россию в список стран — спонсоров терроризма. Позднее, 19 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные возможные решения пропагандистским ходом. Она подчеркнула, что «это нужно для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона, а что это означать будет, они рассуждать не будут».

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