В Латвии предложили запретить продление ВНЖ гражданам России и Белоруссии

Депутаты национал-консервативного объединения партий «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» предлагают рассмотреть возможность не продлевать временные виды на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии. Об этом 9 августа сообщает портал Delfi.

Соответствующие поправки готовятся к закону «Об иммиграции». Помимо этого, депутаты намерены добиться ограничения выдачи постоянных ВНЖ россиянам и белорусам.

5 августа в Twitter-аккаунте дипмиссии Латвии появилась информация, что страна приостановила выдачу виз российским гражданам. Однако 9 августа посольство России в Латвии заявило, что не получало официального уведомления от Риги о прекращении выдачи виз.

Вместе с тем вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями» отметил, что Латвия не выдает россиянам турвизы еще с весны 2022 года.

В конце июля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил Европейскому союзу запретить выдачу туристических виз россиянам.