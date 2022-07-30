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В МИД Латвии призвали запретить выдачу виз россиянам

Глава МИД Латвии призвал ЕС запретить выдачу гражданам России туристических виз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил Европейскому союзу (ЕС) запретить выдачу туристических виз россиянам.

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«ЕС должен считать Россию государственным спонсором терроризма, я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан России», — написал Ринкевич в своем Twitter-аккаунте 30 июля.

Накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна предложит Евросоюзу закрыть гражданам России въезд в страны сообщества ЕС. Он отметил, что план общеевропейских ограничений для россиян Эстония предоставит в конце августа.

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

В тот же день отдельные партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз российским гражданам. Согласно заявлению, эту меру необходимо принять в ответ на начатую РФ спецоперацию на Украине.

11 апреля в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу».

Между тем ряд стран продолжает настаивать на приостановке выдачи виз гражданам России в рамках введения антироссийских санкций. В частности, 4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что россиянам надо прекратить выдачу шенгенских виз за исключением гуманитарных. Он предложил выдавать визы только желающим покинуть РФ.

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