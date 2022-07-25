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В Финляндии поддержали идею приостановить выдачу туристических виз гражданам РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Политические партии, входящие в состав Финляндии, поддержали инициативу о запрете выдачи россиянам туристических виз. Существенной причиной для такого шага стало проведение Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, передает 25 июля местное агентство STT.

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«Представители Коалиционной партии, социал-демократов, «Истинных финнов» и «Центристов» считают, что Финляндии следует запретить выдачу туристических виз россиянам», — сообщается в STT.

К такому решению политики пришли, несмотря на прозвучавшее ранее в этот же день утверждение исполняющей обязанности премьер-министра Финляндии, министра по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен. Она заверяла, что политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики Евросоюза. По ее словам, данный вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения.

20 июля сообщалось, что Финляндия приняла решение не продлевать ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и открыть границы для туристов из третьих стран, в том числе из России, с 30 июня.

Также 20 июня генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило, что свободных записей на подачу документов для оформления визы нет до сентября.

До этого, 11 апреля, в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу».

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