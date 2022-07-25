В Финляндии поддержали идею приостановить выдачу туристических виз гражданам РФ

Политические партии, входящие в состав Финляндии, поддержали инициативу о запрете выдачи россиянам туристических виз. Существенной причиной для такого шага стало проведение Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, передает 25 июля местное агентство STT.

«Представители Коалиционной партии, социал-демократов, «Истинных финнов» и «Центристов» считают, что Финляндии следует запретить выдачу туристических виз россиянам», — сообщается в STT.

К такому решению политики пришли, несмотря на прозвучавшее ранее в этот же день утверждение исполняющей обязанности премьер-министра Финляндии, министра по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен. Она заверяла, что политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики Евросоюза. По ее словам, данный вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения.

20 июля сообщалось, что Финляндия приняла решение не продлевать ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и открыть границы для туристов из третьих стран, в том числе из России, с 30 июня.

Также 20 июня генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило, что свободных записей на подачу документов для оформления визы нет до сентября.

До этого, 11 апреля, в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу».