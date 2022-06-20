Финляндия с 30 июня откроет границу для туристов из России

Финляндия приняла решение не продлевать ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и открыть границы для туристов из третьих стран, в том числе из России, с 30 июня. Об этом сообщили в финском Министерстве внутренних дел.

«Ограничения на въезд на внешних границах Финляндии, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня. Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры, которые прибывают из-за пределов Евросоюза и Шенгенской зоны, должны иметь при себе проездные документы и, при необходимости, визу.

Ведомство допускает, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран, в частности, на границе с Россией.

«На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз», — сказали в министерстве.

Ранее, 11 июня, Германия временно отменила коронавирусные ограничения на въезд в страну и возобновила прием заявлений о выдаче виз россиянам с любой целью поездки.

Ранее, 3 июня, руководитель направления онлайн-туров Travelbelka Диля Демиденко сообщила, что самый простой и быстрый способ для россиян получить шенгенскую визу — обратиться в визовые центры Италии и Франции. Эксперт добавила, что, если у человека уже были итальянские или французские визы, есть шанс получить документ на год или дольше.

Вместе с тем 27 мая вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал «Известиям», что записаться на подачу документов в визовые центры Франции и Италии практически невозможно. Очередь на подачу документов на визу во Францию сейчас до конца августа.

До этого, 11 апреля, в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу».

Между тем ряд стран продолжает настаивать на приостановке выдачи виз гражданам России в рамках введения антироссийских санкций. В частности, 4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что россиянам надо прекратить выдачу шенгенских виз за исключением гуманитарных. Он предложил выдавать визы только желающим покинуть Россию.