Собравшихся в Европу россиян могут ждать сложности с получением виз

Записаться на подачу документов в визовые центры Франции и Италии практически невозможно, выяснили «Известия».

Ни в одном из визовых центров Франции 26 мая не возможно было записаться на подачу документов, выяснили «Известия». При попытке зарегистрироваться в системе появляется сообщение «Нет свободных мест». Проблему подтвердили и туроператоры.

«Документы Франция принимает, визы выдает «мульти», поэтому на них большой спрос. Но записаться на подачу документов и правда практически невозможно — выделяется мало слотов, и их сразу расхватывают боты», — сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Русский экспресс».

Очередь на подачу документов на визу во Францию сейчас до конца августа, уточнил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

«При этом Италия 25 мая закрыла прием на подачу документов у тех россиян, кто еще не оплатил консульский сбор. Это связано с тем, что банк «Интеза» временно не может принимать платежи по оплате сбора. А второго банка-партнера у консульства нет», — сказал президент АТА.

О трудностях с получением туристических и иных виз в Великобританию ранее предупредил МИД РФ. Проблема и здесь в оплате консульского сбора — ее нельзя произвести банковскими картами Visa или Mastercard, выпущенными в России, поскольку трансакция происходит на британском сайте. Наличными оплатить сбор тоже нельзя.

В то же время россияне без проблем могут оформить визы в Грецию, Венгрию, Словению — эти страны выдают однократные «шенгены» под сроки поездки, отметили в «Русском экспрессе». Испания начала принимать заявления на туристические визы от россиян с 24 мая, ближайшая запись — на 7 июня.

Положительный момент и в том, что сейчас европейские страны одна за другой снимают ковидные ограничения: не нужны ни сертификаты о прививке, ни ПЦР-тесты. Франция, Италия, Бельгия, Германия отменили вообще все требования, Испанию можно посетить с ПЦР, рассказал Алексан Мкртчян.

Расплачиваться банковскими картами за границей сейчас нельзя, но купить наличные доллары и евро в России можно.

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Крайнего не видно: отдыху в Европе мешают очереди в визовые центры