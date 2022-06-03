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Эксперт назвала россиянам страны для быстрого получения шенгенской визы

Эксперт Демиденко назвала страны, в которых россиянам проще всего получить шенгенскую визу
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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Самый простой и быстрый способ для россиян получить шенгенскую визу — обратиться в визовые центры Италии и Франции. Об этом сообщила руководитель направления онлайн-туров Travelbelka Диля Демиденко.

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«Визовые центры Италии делают визу за 5–7 дней, Франции — чуть дольше. Но летом нагрузка чуть выше, поэтому время ожидания может увеличиться», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru» 2 июня.

Эксперт добавила, что, если у человека уже были итальянские или французские визы, есть шанс получить документ на год или дольше.

«Если летите впервые, то, скорее всего, визу выдадут на даты поездки или до 90 дней», — добавила она.

По словам Демиденко, для получения длительной визы нужна визовая история. Если у путешественника новый паспорт, то лучше сделать скан старого с прошлыми визами и приложить его при подаче к документам — так шансы получить долгосрочную визу выше.

Вместе с тем 27 мая «Известия» выяснили, что записаться на подачу документов в визовые центры Франции и Италии практически невозможно. Очередь на подачу документов на визу во Францию сейчас до конца августа, уточнил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

В то же время россияне без проблем могут оформить визы в Грецию, Венгрию, Словению — эти страны выдают однократные «шенгены» под сроки поездки, отметили в «Русском экспрессе».

11 апреля в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу».

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