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Германия сняла ограничения на въезд в страну и возобновила выдачу виз россиянам
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Германия сняла ограничения на въезд в страну и возобновила выдачу виз россиянам

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Германия 11 июня временно отменила коронавирусные ограничения на въезд в страну и возобновила прием заявлений о выдаче виз россиянам с любой целью поездки. Об этом сообщается на сайте посольства ФРГ в России.

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Теперь для въезда в Германию туристам не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

В дипведомстве уточнили, что подать заявление на визу и записаться на собеседование можно через сервисно-визовый центр компании VisaMetric.

Ранее, 3 июня, руководитель направления онлайн-туров Travelbelka Диля Демиденко сообщила, что самый простой и быстрый способ для россиян получить шенгенскую визу — обратиться в визовые центры Италии и Франции. Эксперт добавила, что, если у человека уже были итальянские или французские визы, есть шанс получить документ на год или дольше.

Вместе с тем 27 мая «Известия» выяснили, что записаться на подачу документов в визовые центры Франции и Италии практически невозможно. Очередь на подачу документов на визу во Францию сейчас до конца августа, уточнил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

11 апреля в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу».

Между тем ряд стран продолжает настаивать на приостановке выдачи виз гражданам России в рамках введения антироссийских санкций. В частности, 4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что россиянам надо прекратить выдачу шенгенских виз за исключением гуманитарных. Он предложил выдавать визы только желающим покинуть Россию.

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