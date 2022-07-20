Запись на получение финской визы в консульстве заполнена до сентября

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило, что свободных записей на подачу документов для оформления визы нет до сентября. Об этом представительство заявило 19 июля.

«Сейчас в Визовом центре свободных мест на август нет, но мы рекомендуем следить за ситуацией. Отдельные слоты в связи с отменой или переносом даты добавляются на сайте, и освободившиеся места становятся доступными», — сообщило консульство во «ВКонтакте».

Высокий спрос на туристические визы объяснили отменой антиковидных ограничений, что позволило туристам свободно путешествовать в Финляндию. При этом консульство отметило, что количество дат для подачи документов ограничено.

В представительстве также напомнили, что в связи с антироссийскими санкциями в Россию нельзя ввозить предметы роскоши стоимостью больше €300, а при поездке в Финляндию ограничен ввоз топлива и алкоголя.

19 июля Ассоциация туроператоров России назвала консульство Италии самой лояльной к россиянам дипмиссией в визовых вопросах. Организация отметила, что на получение в нем шенгенской визы может уйти около трех недель.

4 июля генконсульство Греции возобновило выдачу виз в России после трехдневной остановки, связанной с депортацией дипломатов. 28 июня в дипмиссии сообщили о приостановке работы визового и гражданского отделов на три дня из-за сокращения штата.