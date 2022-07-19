АТОР назвала наиболее лояльное к россиянам зарубежное консульство

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала консульство Италии самой лояльной к россиянам дипмиссией в визовых вопросах.

Как сообщается на сайте ведомства во вторник, 19 июля, туристам из России, чтобы оформить шенгенскую визу в консульстве Италии, понадобится около трех недель. При этом консульство также оказывает россиянам поддержку за дополнительную плату — $75–100.

«При подаче документов на визу в Италию в составе турпакетов мы оказываем туристам визовую поддержку. Если турист идет подавать документы самостоятельно, то запись в Визовый центр Италии сейчас открыта только на начало сентября», — пояснили в PAC Group.

Российские туристы также могут подать документы в консульствах Франции и Испании, там оформляют визы чуть быстрее. При этом туроператоры рекомендуют начинать процесс получения визы за два-шесть месяцев до предполагаемой даты поездки.

Кроме того, как напомнили в АТОР, практически все страны ЕС сейчас не принимают на оформление срочные визы.

«Так как подавать документы на шенгенскую визу можно за шесть месяцев до начала поездки, при правильном планировании, например, поездки в Европу на Новый год есть возможность успеть в срок», — подчеркивают в ассоциации.

Ранее, 6 июля, эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр рассказала, что сейчас самыми бюджетными курортами для россиян являются Абхазия и Калининград. Среди зарубежных направлений остается Турция, несмотря на то что цена на отдых там выросла примерно на 30–40% по сравнению с ковидным временем.

В начале июля стало известно, что с 15 июля граждане России смогут посещать с туристическими целями Эстонию и Финляндию.