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Российские туристы смогут выехать в Финляндию и Эстонию с 15 июля
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Российские туристы смогут выехать в Финляндию и Эстонию с 15 июля

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Фото: Global Look Press/Michael Runkel
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️Граждане России смогут посещать с туристическими целями Эстонию и Финляндию с 15 июля. Об этом 4 июля сообщила Ассоциация туроператоров России.

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«Например, ранее свои сухопутные границы для всех открыла Эстония. Но россияне не могли приезжать в страну в качестве туристов из-за ограничений на российской границе. С 15 июля россияне смогут посещать Эстонию в том числе с туристическими целями», — сказано в сообщении.

Аналогичная ситуация с Финляндией, которая ранее 1 июля сняла все ограничения на въезд, но ограничения сохранялись на российской стороне.

4 июля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что с 15 июля Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за COVID-19. В штабе подчеркнули, что граждане РФ смогут пересекать сухопутную границу, независимо от цели поездки.

Прежде, 1 июля, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что верит в то, что доверие в отношениях с Россией непременно восстановится. Однако финский дипломат подчеркнул, что на его восстановление уйдет некоторое количество времени.

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