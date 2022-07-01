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В МИД Финляндии верят в возвращение доверия в отношения с Россией

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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил в пятницу 1 июля, что доверие в отношениях с Россией непременно восстановится, пишет ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Mundo.

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Глава МИД акцентировал внимание на спокойной обстановке на границе двух стран. Дипломат также добавил, что посольство Финляндии в Москве продолжает исправно работать.

Хаависто подчеркнул, что после начала российской специальной операции между Россией и ЕС исчезло доверие и на его восстановление уйдет некоторое количество времени.

«Я убежден, что когда-нибудь это доверие вернется, но очень сложно сказать, как и когда», — резюмировал глава дипведомства.

Ранее 1 июля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не видит необходимости размещать у себя контингент НАТО в ближайшее время.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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