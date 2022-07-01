Реклама
Прямой эфир
Мир
Время прохождения госграницы между Крымом и Херсонской областью сократят
Общество
В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным днем
Мир
Эрдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским
Мир
МИД Болгарии отклонил ноту Москвы по высылке 70 дипломатов
Мир
Власти ФРГ запустили процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
В ДНР сообщили о наступательных действиях в направлении Славянска
Мир
В МИД России призвали Осло к здравомыслию в вопросе доставки грузов на Шпицберген
Мир
Первые 90 паспортов РФ выдали в пункте оформления в Луганске
Политика
Путин обсудил с Моди ситуацию на Украине и поставки зерна
Туризм
Финляндия отменила ограничения на прием визовых заявлений от россиян
Мир
В Верховной раде Украины установили флаг Евросоюза

Финляндия отменила ограничения на прием визовых заявлений от россиян

0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michael Runkel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Финляндии с 1 июля сняли все COVID-ограничения на прием заявлений на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Прилететь — не значит вернуться: что даст туристам открытие Финляндии
Эксперты рассказали о перспективах путешествий в североевропейскую страну

Как сообщили в Генконсульстве страны, в связи с этим туристам больше не потребуется предъявлять сертификат вакцинации от COVID-19 или отрицательные ПЦР-тесты, пишет «Газета.Ru». На пунктах пересечения границы тестирование на коронавирус также проводиться не будет. Рассмотрение заявлений на визу будет идти по визовому кодексу ЕС.

При этом в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге указали, что у представителей официальных российских делегаций могут возникнуть сложности при оформлении визы. Несмотря на то что между Россией и Евросоюзом действует Соглашение об упрощении выдачи виз, применение ряда его положений частично приостановлено из-за санкций.

20 июня в МИД Финляндии сообщили, что власти страны приняли решение не продлевать ограничения, связанные COVID-19, и с 30 июня открыть границы для туристов из третьих стран, в том числе из России. Однако российским туристам пока будет непросто попасть в Финляндию, так как до сих пор действуют ограничения на выезд по земле.

В тот же день вице-президент Альянса турагентов России Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями» оценил решение Финляндии открыть границы для туристов из третьих стран, включая россиян. По словам эксперта, это решение из разряда «близок локоть, да не укусишь», так как у России нет авиасообщения с Финляндией, а 28 марта исчезло и железнодорожное сообщение. Он заключил, что у России существует очень много ограничений, помимо ковидных, «поэтому каких-то перспектив хороших не видим».

11 июня Германия также временно отменила коронавирусные ограничения на въезд в страну и возобновила прием заявлений о выдаче виз россиянам с любой целью поездки. Отмечалось, что для въезда в Германию туристам не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022