Финляндия отменила ограничения на прием визовых заявлений от россиян

Власти Финляндии с 1 июля сняли все COVID-ограничения на прием заявлений на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Как сообщили в Генконсульстве страны, в связи с этим туристам больше не потребуется предъявлять сертификат вакцинации от COVID-19 или отрицательные ПЦР-тесты, пишет «Газета.Ru». На пунктах пересечения границы тестирование на коронавирус также проводиться не будет. Рассмотрение заявлений на визу будет идти по визовому кодексу ЕС.

При этом в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге указали, что у представителей официальных российских делегаций могут возникнуть сложности при оформлении визы. Несмотря на то что между Россией и Евросоюзом действует Соглашение об упрощении выдачи виз, применение ряда его положений частично приостановлено из-за санкций.

20 июня в МИД Финляндии сообщили, что власти страны приняли решение не продлевать ограничения, связанные COVID-19, и с 30 июня открыть границы для туристов из третьих стран, в том числе из России. Однако российским туристам пока будет непросто попасть в Финляндию, так как до сих пор действуют ограничения на выезд по земле.

В тот же день вице-президент Альянса турагентов России Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями» оценил решение Финляндии открыть границы для туристов из третьих стран, включая россиян. По словам эксперта, это решение из разряда «близок локоть, да не укусишь», так как у России нет авиасообщения с Финляндией, а 28 марта исчезло и железнодорожное сообщение. Он заключил, что у России существует очень много ограничений, помимо ковидных, «поэтому каких-то перспектив хороших не видим».

11 июня Германия также временно отменила коронавирусные ограничения на въезд в страну и возобновила прием заявлений о выдаче виз россиянам с любой целью поездки. Отмечалось, что для въезда в Германию туристам не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.