Россия снимет ограничения по COVID-19 на пересечение границы с 15 июля
Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные ранее из-за COVID-19. Об этом сообщил в понедельник, 4 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Россия снимает с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году», — заявили журналистам в оперштабе.
1 июля стало известно о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за COVID-19.
В том числе снимается масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. Как уточняется, решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса. Так, уменьшение интенсивности заболеваемости COVID-19 наблюдается в стране в течение последних четырех месяцев.
В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».