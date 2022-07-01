Попова подписала постановление о снятии введенных из-за COVID-19 ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за COVID-19. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 июля.

«Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в документе.

О снятии коронавирусных ограничений Роспотребнадзор объявил ранее в этот день. В частности, со 2 июля отменяется масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. В ведомстве пояснили, что решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса. Так, уменьшение интенсивности заболеваемости COVID-19 наблюдается в стране в течение последних четырех месяцев.

Как заявил кандидат экономических наук, исполнительный директор Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Алексей Белошицкий, пандемия COVID-19 идет на спад и в текущей геополитической обстановке итоговое снятие ковидных ограничений выглядит как своевременное и положительное решение.

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