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Попова подписала постановление о снятии введенных из-за COVID-19 ограничений
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Попова подписала постановление о снятии введенных из-за COVID-19 ограничений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии ограничений, введенных из-за COVID-19. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 июля.

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«Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — говорится в документе.

О снятии коронавирусных ограничений Роспотребнадзор объявил ранее в этот день. В частности, со 2 июля отменяется масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. В ведомстве пояснили, что решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса. Так, уменьшение интенсивности заболеваемости COVID-19 наблюдается в стране в течение последних четырех месяцев.

Как заявил кандидат экономических наук, исполнительный директор Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Алексей Белошицкий, пандемия COVID-19 идет на спад и в текущей геополитической обстановке итоговое снятие ковидных ограничений выглядит как своевременное и положительное решение.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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