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Роспотребнадзор снимает введенные в России коронавирусные ограничения

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Роспотребнадзор отменяет в России ранее введенные из-за распространения COVID-19 ограничения. Об этом ведомство сообщило 1 июля. В том числе снимается масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер.

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Как уточняется, решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса. Так, уменьшение интенсивности заболеваемости COVID-19 наблюдается в стране в течение последних четырех месяцев.

«Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Снижение заражений отмечается во всех возрастных группах. При этом в 93% подтвержденных случаях инфицирования болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

«При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — добавили в ведомстве.

Заведующий кафедрой патологической анатомии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава РФ Роман Деев рассказал в интервью «Известиям» 27 июня, что в большинстве регионов планеты наблюдается положительная динамика. По его словам, распространенность заболевания COVID-19 по целому ряду причин снижается. Ссылаясь на учет университета Джонса Хопкинса, он уточнил, что перелом произошел в начале февраля 2022 года, после стремительного подъема в декабре-январе. Всего, как он отметил, на планете переболело более полумиллиарда человек, умерло более 6 млн человек; введено около 12 млрд доз разнообразных вакцин.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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