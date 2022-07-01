Эксперт объяснил своевременность снятия ковидных ограничений

Пандемия COVID-19 идет на спад и в текущей геополитической обстановке итоговое снятие ковидных ограничений выглядит как своевременное и положительное решение. Об этом в комментарии «Известиям» 1 июля заявил кандидат экономических наук, исполнительный директор Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Алексей Белошицкий.

«С экономической точки зрения мы всегда будем вынуждены балансировать между ограничениями и сложностью эпидемиологических вызовов, в том числе их летальностью и скоростью распространения. Текущая ситуация в здравоохранении позволяет сделать устойчивый вывод в пользу принятого решения», — указал Белошицкий.

Эксперт предупредил, что в дальнейшем Россия еще не раз еще столкнется с новыми пандемиями, и к такому повороту событий нужно быть готовыми как на уровне их упреждающего определения и купирования ситуации, так и на этапе мониторинга течения уже зафиксированных заболеваний и их мутаций в более опасные формы.

«В этом нам помогут как новые цифровые инструменты и грамотная, и своевременная статистическая информация, так и накопленный опыт и гибкость органов власти. Общее здоровье неотделимо от личного, поэтому усвоенные правила гигиены и образа жизни должны оставаться с нами и в долгосрочном периоде, если мы хотим быть готовы к новым вызовам, и упреждать их появление», — заметил специалист.

О снятии коронавирусных ограничений Роспотребнадзор объявил 1 июля. В частности, отменяется масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. В ведомстве пояснили, что решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса. Так, уменьшение интенсивности заболеваемости COVID-19 наблюдается в стране в течение последних четырех месяцев.

Как объяснила врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер, решение Роспотребнадзора по отмене введенных ранее из-за распространения COVID-19 ограничений обосновано цифрами по интенсивности эпидемии и прогнозами научных экспертов.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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