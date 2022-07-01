Врач объяснила отмену ограничений по коронавирусу в России

Решение Роспотребнадзора по отмене введенных ранее из-за распространения COVID-19 ограничений обосновано цифрами по интенсивности эпидемии и прогнозами научных экспертов. Об этом «Известиям» 1 июля заявила врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер.

По ее словам, во всех регионах страны налажена система лабораторного и клинического мониторинга, которая позволяет прерывать цепочки заражения инфекцией.

«Говорить об окончании эпидемии преждевременно, но за счет вакцинации и большого процента переболевших сформировалась достоверно работающая иммунная прослойка. Ее наличие означает присутствие эффективных антител и Т-клеток против коронавируса не у отдельных людей, а в целом среди популяции. После формирования у населения иммунной прослойки распространение вируса начнет замедляться естественным путем. При этом снятие ограничительных мер может вызвать некоторые всплески заболеваемости и смертности, но не приведет к катастрофическим последствиям для людей», — считает эксперт.

Она отметила, что настороженность со стороны медицинского сообщества связана с невозможностью полностью исключить возможность появления новых штаммов вируса.

«Это может привести к новым вспышкам заболевания, тем более что коллективный иммунитет не достигает 100% и, вероятно, этот показатель будет снижаться пропорционально вакцинируемости», — указала Гизингер.

Как подчеркнула врач, пандемия в России может закончиться в обозримом будущем, но сама инфекция коронавируса с нами навсегда. В связи с этим гражданам необходимо предпринимать действия, которые минимизируют последствия при встрече с вирусом. Так, следует помнить о гигиеническом режиме, а также соблюдать карантин в случае контакта с заболевшим, добавила врач.

О снятии коронавирусных ограничений Роспотребнадзор объявил 1 июля. В частности, отменяется масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. В ведомстве пояснили, что решение принято в связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемического процесса. Так, уменьшение интенсивности заболеваемости COVID-19 наблюдается в стране в течение последних четырех месяцев.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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