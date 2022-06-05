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Общество
Мурашко указал на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в России
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Финишная кривая: почему не стоит забывать про COVID-19

Вирус может стать сезонным заболеванием или мутировать
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Благодаря устойчивому снижению заболеваемости жесткие антиковидные меры больше не нужны, считают опрошенные «Известиями» эксперты. С 14 июня Россия снимет ряд транспортных ограничений, введенных в марте 2020 года. С этой даты все иностранцы независимо от гражданства смогут прибывать в страну по воздуху и морю. Внутри страны противоэпидемические меры тоже продолжают смягчать. Однако о полной победе над коронавирусом пока говорить рано, считают вирусологи. COVID-19 останется с нами в виде сезонной инфекции, а значит, в дальнейшем еще возможны волны заболеваемости. К тому же ВОЗ не исключает появления нового, более опасного штамма. В ближайшее время всплеска заболеваемости не будет, но эпидемиологические риски всё еще сохраняются, согласны в Роспотребнадзоре.

Устойчивый тренд

В России продолжают снимать введенные из-за коронавируса ограничения. Этому способствует постепенное снижение заболеваемости. Так, 2 июня в Новосибирской области ограничения по COVID-19 сняли загсы: регистрация брака вновь может проходить в присутствии гостей. 3 июня в Саратовской области и Забайкалье отменили требование по соблюдению социальной дистанции и масочного режима. А с 14 июня страна откажется от всех COVID-ограничений на въезд для иностранцев, которые прибывают воздушным и морским транспортом. Кроме того, с этой даты возобновляется железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент–Самара и Ташкент–Волгоград. Ограничения на въезд жителей Узбекистана в Россию, прибывших поездом, тоже будут сняты.

— С 14 июня иностранные граждане независимо от гражданства смогут прилетать, а также приезжать через морские пункты пропуска. В настоящий момент могут прилетать только те иностранные граждане, которые попадают под действие постановления правительства № 635-р. В частности, приложения № 1, — пояснили «Известиям» в оперштабе.

Речь идет о постановлении, вступившем в силу 16 марта 2020 года, которое ограничивает список государств, чьи граждане могут прилетать в Россию. В него входят 85 стран. Из остальных государств могут приехать только определенные категории граждан. К примеру, дипломаты, иностранцы — члены семьи граждан России и другие.

Финишная кривая
тест на коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

С точки зрения науки сейчас нет никаких предпосылок, чтобы сохранять ограничения на въезд, отметил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

— Заболеваемость и летальность находятся на низких показателях. Хотя пандемия, конечно, еще не закончилась. Но мы можем уже говорить о некоторой стабилизации ситуации, — считает эксперт.

5 июня в России выявлено 3,7 тыс. новых случаев коронавируса, госпитализировано 837 человек, следует из официальной статистики оперштаба по борьбе с COVID-19. Неделей ранее было зарегистрировано 4,1 тыс. случаев (около тысячи госпитализаций), месяц назад, 8 мая, — 5,4 тыс. (1,3 тыс. госпитализаций).

Однако коллективный иммунитет в России с 29 апреля снизился с 42,9 до 31,1% к 3 июня, свидетельствуют данные оперштаба. Кроме того, в ВОЗ не исключают появления нового, более опасного штамма коронавируса, против которого будут бессильны существующие вакцины. Об этом 3 июня заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на конференции по безопасности Globsek-2022 в Братиславе.

— Предсказать появление новых штаммов проблематично, но такая вероятность остается, — согласен Анатолий Альтштейн. — Вакцины, которые есть сейчас, даже от «Омикрона» помогают хуже, чем от уханьского варианта коронавируса. Поэтому, разумеется, их нужно адаптировать. В идеале стоило бы добиться того, чтобы процесс создания новых вакцин занимал не более трех месяцев. Тогда болезнь удалось бы свести к минимуму. При соответствующей приверженности населения к вакцинации.

В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что не ожидают всплеска заболеваемости в ближайшее время. Обстановка по COVID-19 остается стабильной, однако эпидемиологические риски всё еще сохраняются, что требует от граждан особого внимания к своему здоровью, а также здоровью окружающих, добавили в ведомстве.

Сезонная проблема

Заболеваемость COVID-19 в мире тоже снижается, свидетельствуют данные ВОЗ. С 30 мая зафиксировано почти 2,2 млн новых случаев. Неделей ранее в мире коронавирусом заразились 3,4 млн. В большинстве европейских стран, где раньше отмечали высокий прирост новых случаев, антиковидные меры на въезд для иностранцев полностью сняты.

Мир действительно возвращается к обычной жизни, но это не значит, что COVID-19 побежден, считает врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник. Он перестает быть «новой коронавирусной инфекцией», но останется с нами, так же как и грипп, и обычные ОРВИ, пояснила врач.

Финишная кривая
врач
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Не надо забывать, что и при гриппе есть определенный процент летальных случаев и в периоды эпидемий он растет. Вспомнить хотя бы эпидемию свиного гриппа в 2009 году. Поэтому инфекционная настороженность должна быть всегда, — отметила она.

По словам эксперта, столь строгие меры, как в разгар пандемии, уже не нужны. Однако возможны повторные волны, которые будут соответствовать той же сезонности, что и ОРВИ. Возможен и подъем заболеваемости, и рост летальности, подчеркнула врач. Но главное, что специалисты уже знают, как реагировать при таком сценарии. Все методики выявления и лечения коронавирусной инфекции отработаны, поэтому летальных случаев будет меньше, отметила она.

При этом стоит сохранить навыки профилактики, приобретенные в период пандемии, как позитивную привычку, считает Елизавета Темник.

— Если вы плохо себя чувствуете, не нужно ходить в офис и вести детей в школу. А в метро по-прежнему необходимо надевать маску, чтобы не заражать других пассажиров, — посоветовала врач.

То есть эпидемиологический принцип изоляции инфекционного больного должен соблюдаться, заключила медик.

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