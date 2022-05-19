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Нечистая правда: стоит ли доверять данным КНДР о жертвах COVID-19

И почему, нуждаясь в помощи, Пхеньян принимает ее не от всех
Фото: REUTERS/Mandatory credit Kyodo
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Всего за неделю с момента признания властями КНДР первых случаев коронавируса число зараженных им в стране достигло почти 2 млн. При этом к сегодняшнему дню от вируса умерли, по официальным данным, 63 человека, что некоторые эксперты уже сочли «безбожным занижением». Подробнее о том, почему, преуменьшая число смертей, Пхеньян не скрывает реальную ситуацию с масштабом заразившихся, а также о причинах избирательного подхода Северной Кореи к получению иностранной помощи — в материале «Известий».

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19 мая северокорейское агентство ЦТАК отрапортовало о еще 262 тыс. новых случаев заболеваний с подозрением на COVID-19 за минувшие сутки. Таким образом, всего за неделю с момента неожиданного признания Северной Кореей факта проникновения в страну коронавируса общее число заболевших приблизилось к 2 млн. Впрочем, в официальных сводках всех этих людей обозначили как пациентов с «высокотемпературным синдромом».

Число смертей при этом, по официальным данным, составило 63, что за пределами Северной Кореи было встречено с приличной долей скепсиса. Как заявил западным СМИ специалист по глобальному здравоохранению из Гарвардской медицинской школы Ки Пак, в прошлом работавший над проектами в области здравоохранения в КНДР, с учетом масштабов заболеваемости в стране реальное число смертей может приближаться к десяткам тысяч — хотя бы потому, что Северная Корея не в состоянии обеспечить лечение большого числа людей с COVID-19.

Схожее мнение «Известиям» высказал и профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков.

Нечистая правда
Мужчина в аптеке на фоне растущих опасений по поводу распространения коронавирусной инфекции в Пхеньяне

Мужчина в аптеке на фоне растущих опасений по поводу распространения коронавирусной инфекции в Пхеньяне

Фото: REUTERS/Mandatory credit Kyodo

В официальных сводках безбожно занижается количество умерших. Смертность от «Омикрона» в мире составляет от 0,1 до 0,2%. Это значит, что уже при заболевании более миллиона человек реальная смертность в КНДР, исходя из мирового опыта, должна была измеряться не десятками, а сотнями и даже тысячами, — отметил эксперт.

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При этом он подчеркнул: в том, что касается масштабов заболевания, власти дают в целом правильную картину.

Когда это необходимо, они не стесняются давать крайне грустную картину происходящего у них — будь то нехватка продовольствия, наводнение или эпидемия. Они очень часто предоставляют объективную, а порой и завышенную информацию о стихийных бедствиях и прочих неприятностях, занижая при этом количество человеческих жертв, потому что с таким завышением повышаются шансы на получение внешней помощи, — пояснил кореевед.

Чему локдаун не помеха

Еще несколько дней назад северокорейский лидер Ким Чен Ын мобилизовал военных на обеспечение поставок медикаментов в Пхеньян. Однако косвенным подтверждением того, что лекарств хватает не всем и с эффективным лечением от коронавируса в КНДР почти караул, стала кампания в государственных СМИ (впрочем, других тут и нет) с призывами к пациентам использовать не только привычные обезболивающие и антибиотики, но и разнообразные средства народной медицины вроде полоскания горла соленой водой или употребление чая из листьев ивы и других весьма специфических отваров.

Нечистая правда1
Военнослужащие медицинского корпуса Корейской народной армии на открытии кампании по улучшению снабжения лекарствами в условиях пандемии COVID-19 в Пхеньяне

Военнослужащие медицинского корпуса Корейской народной армии на открытии кампании по улучшению снабжения лекарствами в условиях пандемии COVID-19 в Пхеньяне

Фото: REUTERS/Korean Central News Agency (KCNA)

Другой мерой борьбы с дальнейшим расползанием коронавируса стало помещение под карантин огромного числа людей (к 19 апреля, по данным ЦТАК, на нем находилось около 740 тыс. жителей страны) с тотальными локдаунами в Пхеньяне и ряде крупных городов. Разумеется, эти меры сказались и на функционировании немногочисленных иностранных дипмиссий в КНДР.

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— Выходить за пределы территории посольства персоналу дипмиссии категорически запрещено. Улицы достаточно пустынны, но людей время от времени увидеть можно. Немного, но автобусы и легковые автомобили курсируют, — рассказала «Известиям» пресс-секретарь посольства России в КНДР Наталья Носкова, добавив, что дипломатам сдать тесты на COVID-19 корейская сторона не предлагала.

Между тем, если судить по кадрам из Пхеньяна, большая часть людей, которых сейчас можно застать на столичных улицах, — это медработники в белых и оранжевых защитных костюмах, отряженные на охрану закрытых улиц, дезинфекцию зданий и доставку продуктов питания в многоквартирные дома.

При этом большие группы рабочих продолжили трудиться на фермах, горнодобывающих предприятиях, электростанциях и строительных площадках, хотя и с соблюдением массы противоэпидемических мер. Прежде всего по той причине, что позволить себе по примеру китайского Шанхая даже временно притормозить сельскохозяйственные и производственные работы страна, и так не первый год испытывающая серьезную проблему продовольственной безопасности, не может.

Нечистая правда2
Рабочие в защитных масках несут овощи на фоне растущих опасений по поводу распространения COVID-19 в Пхеньяне

Рабочие в защитных масках несут овощи на фоне растущих опасений по поводу распространения COVID-19 в Пхеньяне

Фото: REUTERS/Mandatory credit Kyodo

«Все секторы национальной экономики максимально наращивают производство, строго соблюдая противоэпидемические меры, принимаемые партией и государством», — сообщило ЦТАК. Невзирая на разгул коронавируса, даже такие проекты, как обещанное Ким Чен Ыном строительство 10 тыс. новых жилых домов в городе Хвасон, «продвигаются в соответствии с графиком», отрапортовало информагентство.

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А по данным южнокорейской разведки, представленным 19 мая, несмотря на распространение эпидемии COVID-19 в стране, Север по-прежнему готовится провести ядерное испытание, приурочив провокацию к визиту в Сеул президента США Джо Байдена с 20 мая.

Привередливый больной

С момента признания властей КНДР проникновения в страну коронавируса, которого официально удавалось избегать два последние с лишним года, с предложением помощи в сдерживании вспышки к Пхеньяну обратились власти соседней Южной Кореи и США. Но ее в Пхеньяне попросту проигнорировали.

Зато, по данным многочисленных диписточников, 16 мая в Пхеньяне приземлились три борта национальной авиакомпании Air Koryo, летавших одним днем в китайский Шэньян за медикаментами. Никаких анонсов на сей счет Пекин делать не стал, лишь скромно заявив на недавнем брифинге своего МИДа, что Китай готов оказать полную поддержку «товарищам, соседям и друзьям» в КНДР.

Нечистая правда3

Рабочий дезинфицирует столовую на заводе сантехники на фоне растущих опасений по поводу распространения коронавирусной инфекции в Пхеньяне

Фото: REUTERS/Mandatory credit Kyodo
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Руку помощи Пхеньяну решила протянуть и Москва.

— У нас есть планы оказания помощи КНДР, в том числе поставками медикаментов. Такие предложения мы передавали ранее, на днях они были возобновлены, — сообщила «Известиям» российский дипломат.

Если же китайской и российской помощи Северной Корее будет недостаточно, республика, скорее всего, обратится во Всемирную организацию здравоохранения, предположил в беседе с «Известиями» эксперт по КНДР из Корейского университета Лим Чжэ Чхон.

— Некоторые ожидают, что Северная Корея проведет пуск МБР или ядерное испытание во время визита президента США Байдена в Сеул. Это указывает на то, что она продолжает враждебно относиться к США и Южной Корее, — пояснил южнокорейский эксперт нежелание Пхеньяна принять помощь Сеула и Вашингтона.

Впрочем, по мнению Андрея Ланькова, неприятие любой помощи от Юга связано прежде всего с тем, что РК на всех уровнях поставила условие — помощь будет предоставлена только в том случае, если северокорейская сторона ее официально запросит.

— А открытое официальное обращение за помощью к новому правительству на Юге, которое северокорейцы всё последнее время активно ругали, будет для властей КНДР унижением, — пояснил эксперт.

Нечистая правда4
Северокорейский лидер Ким Чен Ын председательствует на заседании политбюро правящей Рабочей партии на фоне пандемии коронавирусной инфекции в Пхеньяне, 17 мая 2022 года

Северокорейский лидер Ким Чен Ын председательствует на заседании политбюро правящей Рабочей партии на фоне пандемии коронавирусной инфекции в Пхеньяне, 17 мая 2022 года

Фото: REUTERS/Korean Central News Agency (KCNA)
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Китай же, по его словам, никаких встречных требований не выдвигает и готов дать КНДР вакцины, не поднимая вокруг этого лишнего шума. Да и внутри страны получение китайской помощи будет проще всего обосновать.

— Но это для КНДР наименее качественный продукт. Руководство страны глобально не доверяет вакцинам китайского производства, как и российским препаратам, — добавил Андрей Ланьков. — Есть еще вариант обратиться к альянсу GAVI, который неоднократно предлагал Пхеньяну большие партии бесплатных вакцин AstraZeneka. Но это потребует допуска в страну международных специалистов, которых они пускать не хотят. Плюс в силу устройства всей международной бюрократии на решение вопросов [c поставками вакцин] потребуется время.

Между тем роскоши позволить себе долгое ожидание предпочтительных западных вакцин и медикаментов у Пхеньяна, как и много чего другого, нет.

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