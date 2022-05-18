Сеул сообщил об отсутствии ответа Пхеньяна на предложение медпомощи

Северная Корея (КНДР) третий день не реагирует на попытки Сеула предложить консультации и помощь в борьбе со вспышкой COVID-19, сообщил в среду, 18 мая, представитель министерства объединения Республики Корея.

Министерство пыталось передать Пхеньяну сообщение с предложением провести переговоры о поставках медикаментов в понедельник, 16 мая. По словам чиновника из министерства, Сеул и Пхеньян провели обычный телефонный разговор в 9 часов утра (3:00 мск) 18 мая, но Север не выразил какого-либо намерения в ответ.

«Ничего примечательного не было сказано в ответ», — приводит слова источника агентство Yonhap.

По состоянию на 18 часов вечера вторника в Северной Корее с населением 24 млн человек заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, было обнаружено у 1,72 млн человек. Свыше 1,02 млн полностью выздоровели, около 691 тыс. проходят лечение. Зафиксировано 62 смертельных случая.

Вспышку заболеваний COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны в связи с тем, что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон».

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии. По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, это можно объяснить эффективными мерами, которые приняли власти страны в разгар пандемии.