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КНДР сообщила о первом случае коронавируса в стране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В КНДР зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает агентство Yonhap.

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Отмечается, что власти республики 8 мая взяли анализы у жителей Пхеньяна.

У заболевшего был выявлен штамм «Омикрон».

Кроме того, в четверг в Северной Корее было экстренно созвано заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР. На нем присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

На собрании он заявил, что в стране «внезапно возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавирус», и призвал соответствующие органы не допустить распространения инфекции в стране.

Ранее в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

В июне прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил о «великом кризисе», касающемся распространения коронавируса на территории КНДР, который угрожает безопасности страны и ее гражданам.

До этого появлялась информация о некоем гражданине, который перебрался в Южную Корею, а затем незаконным образом вернулся обратно на территорию КНДР. Уточнялось, что его обвинили в распространении коронавируса, но официальных заключений с результатами тестирования на инфекцию по этому вопросу не поступало.

С момента обнаружения COVID-19 в Ухане в 2019 году северокорейские власти перекрыли передвижение в сторону российских и китайских направлений, хотя в дальнейшем временно приоткрывали границы с Россией для передвижения товарных потоков.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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