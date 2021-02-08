Границы России и КНДР на время приоткроют для товарных потоков

Границы России и КНДР будут приоткрыты для товарных потоков через некоторое время. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил Интерфаксу посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

По его словам, в настоящее время ведется работа по обеспечению безопасного завоза импортируемых товаров. Дипломат подчеркнул, что, несмотря на наличие проблем с импортом, закрытие КНДР на фоне пандемии коронавируса не приведет к коллапсу экономики.

«Об угрозе коллапса речь, на мой взгляд, идти не может. Тем более, что через некоторое время границы для товарных потоков будут приоткрыты — сейчас на погранпереходах, в том числе на границе с Россией, сооружаются крупные дезинфекционные комплексы, которые обеспечат безопасный завоз импортных товаров», — уверен Мацегора.

Он напомнил, что в 2020 году в республику было поставлено почти 17 тыс. тонн нефтепродуктов, 50 тыс. тонн пшеницы, а также предоставлено $7 млн по линии Всемирной продовольственной программы.

«Наращивать гуманитарную помощь КНДР в текущем году будет сложно, во всяком случае до тех пор, пока не откроются границы этой страны», — отметил Мацегора.

Кроме того, посол прокомментировал решение Пхеньяна подать заявку на получение вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, данный факт не ставит под сомнение заявления властей страны об отсутствии случаев COVID-19 на ее территории.

В октябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поблагодарил свой народ за то, что стране удалось избежать случаев заболевания COVID-19. В конце 2020 года японские СМИ сообщали о закупке КНДР российской вакцины «Спутник V», однако представитель Российского фонда прямых инвестиций опроверг эту информацию.