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В КНДР с начала пандемии не выявили случаев заболевания COVID-19
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В КНДР с начала пандемии не выявили случаев заболевания COVID-19

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Ни один случай заболевания COVID-19 не был зарегистрирован в КНДР c начала пандемии. Об этом в среду, 18 августа, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ, в период с 30 июля по 5 августа в стране было проведено 693 теста на коронавирус, все они оказались отрицательными. Всего с начала пандемии власти КНДР не выявили ни одного случая заражения, добавили в организации.

Отмечается, что в начале 2020 года Пхеньян ввел жесткие меры для предотвращения проникновения инфекции в страну, полностью закрыв внешние границы.

30 июня в ВОЗ также сообщали, что в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.

В июне лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил о «великом кризисе», касающемся распространения коронавируса на территории КНДР, который угрожает безопасности страны и ее гражданам.

Ранее появлялась информация о некоем гражданине, который перебрался в Южную Корею, а затем незаконным образом вернулся обратно на территорию КНДР. Есть сведения, что его обвинили в распространении COVID, но официальных заключений с результатами тестирования на инфекцию по этому вопросу не поступало.

С момента обнаружения COVID-19 в Ухане в 2019 году северокорейские власти перекрыли передвижение в сторону российских и китайских направлений, хотя в дальнейшем временно приоткрывали границы с Россией для передвижения товарных потоков.

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