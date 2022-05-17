Эксперт объяснил отсутствие случаев COVID-19 в КНДР до настоящего времени

Отсутствие случаев заболевания COVID-19 в Северной Корее можно объяснить эффективными мерами, которые приняли власти страны в разгар пандемии. Об этом в понедельник, 16 мая, в интервью «Газете.Ru» сообщил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

«Северная Корея столкнулась лишь с «Омикроном», который более контагиозен, но менее опасен для популяции. Поэтому говорить об игнорировании эпидемии Северной Кореей и «награды» в виде скачка заболеваемости неверно», — сказал историк.

Он пояснил, что КНДР провела серьезную противоэпидемиологическую работу и закрыла свои границы в начале 2020 года, что помогло предотвратить попадание в страну штаммов, вызывающих тяжелое течение болезни и смерть.

Асмолов также добавил, что правительство Северной Кореи всё это время сообщало правдивую информацию об эпидемиологической обстановке в стране, а в мае 2022 года рассказало о первых случаях заболевания.

«Власти, которые раньше отказывались от гуманитарной помощи и объясняли это отсутствием подтвержденных случаев ковида, могут изменить свою политику и согласиться принять медикаменты и оборудование от других государств, включая Россию, Китай и Южную Корею», — сказал историк.

12 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего он потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение инфекции. В частности, приказал заблокировать уезды и города страны в связи с тем, что в стране был выявлен первый заболевший со штаммом «Омикрон». До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва оперативно рассмотрит обращение Пхеньяна с просьбами о поставках российских вакцин от коронавируса, если таковые поступят от властей КНДР.

15 мая стало известно, что общее число умерших от заболевания в КНДР составило 42 человека. По данным на 16 мая, общее число подтвержденных случаев «неизвестной лихорадки» в стране превысило 1,2 млн человек. Северокорейское правительство называет заболевание неизвестной лихорадкой, однако поступающие данные говорят о том, что речь идет о распространении коронавирусной инфекции.

Как отметил глава государства Ким Чен Ын, из-за распространения коронавирусной инфекции Северная Корея столкнулась с «крупнейшим потрясением» в своей истории. Он подчеркнул, что стране удастся преодолеть этот кризис, если власти КНДР «не потеряют сосредоточенность на реализации антивирусных мер и будут поддерживать организованность и контроль за борьбой с инфекцией.

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